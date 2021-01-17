«Мы отдаем вам игру, но в чемпионы не лезете». Бывший директор ЦСКА заявил, что «Спартак» предлагал армейцам договорной матч в 1998-м

Бывший спортивный директор ЦСКА Авалу Шамханов заявил, что в 1998 году «Спартак» предлагал армейцам выйти из борьбы за чемпионство.

– Я уже в ЦСКА, началась наша победная серия. Накануне матча со «Спартаком» звонит Гриша Есауленко (вице-президент «Спартака» на тот момент – прим. Sports.ru): «Надо срочно встретиться». А я в Новороссийске по своим делам, в Москву возвращаюсь поздно вечером. Предлагаю пересечься в день игры на стадионе. Есауленко: «Нет! Сегодня!»

– Что за спешка?

– Вот и я понять не могу. Говорю: «Из аэропорта до офиса доберусь часам к десяти, не раньше. Хочешь – подъезжай». – «Хорошо». Захожу – стоят Есауленко, Романцев и один чеченец, Турпал. С футболом не связан, но человек влиятельный, его брат держал «Мариотт» на Тверской. Гриша с этим Турпалом дружил.

Садимся в моем кабинете, выпиваем по 50 грамм коньяка. Спрашиваю: «Что за пожар?» Есауленко отвечает: «Авалу, давай договоримся. Завтра мы отдаем вам игру, побеждаете с разницей в один мяч. Но в чемпионы не лезете». Я ошалел от такой наглости. Сразу стало ясно, зачем Есауленко привел Турпала.

– Ну и зачем?

– Чтобы при нем я подписался под это дело – и все, назад дороги нет. Говорю ему по-чеченски: «Не обижайся, но тебе не нужно сюда лезть. Ты же видишь, в футболе слишком много грязи». Затем к Есауленко поворачиваюсь: «А с тобой, Гриша, условимся так. Ничего нам отдавать не надо. Сами возьмем то, что хотим. Играть будем честно».

– А он?

– Опешил. Не ожидал отказа. Начал деньги предлагать, еще что-то. А Романцев молчал, вообще в разговоре не участвовал. Я же был в бешенстве, прямо колотило. В голове не укладывалось, что «Спартак» промышляет такими вещами.

– Боялись вас.

– И не зря. На следующий день грохнули спартачей – 4:1! – рассказал Шамханов.

В 1998 году стал чемпионом, ЦСКА отстал на 3 очка и занял второе место.