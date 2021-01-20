Взвешивание UFC 257: Дастин Порье тяжелее Конора

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоялась официальная процедура взвешивания турнира UFC 257.
В главном событии экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор подерется с Дастином Порье.
Конор потянул на 70,3 кг, тогда как Порье оказался несколько тяжелее – 70,7 кг.
Реванш Макгрегор – Порье состоится завтра ночью.
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