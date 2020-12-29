«Барса» не хочет платить компенсацию Сетьену. Клуб считает, что тренер не оправдал ожиданий

так и не договорилась с бывшим главным тренером команды по компенсации за увольнение.

Стороны будут разбираться в суде. Каталонский клуб считает, что тренер не оправдал ожиданий.

В распоряжении программы El Larguero радиостанции Cadena Ser оказалось письмо «Барсы» об увольнении, которое клуб направил Сетьену 15 сентября, где приводится ряд причин, чтобы доказать, что у специалиста не было необходимой квалификации, чтобы тренировать команду, а у клуба нет причин платить компенсацию.

«Барса» обвиняет Сетьена в невыполнении обещаний, данных им по прибытии, особенно по часты игры, стиля и использования воспитанников.

«Отсутствие лидерских качеств в команде является публичным и печально известным фактом, поскольку складывалось ощущение, что второй тренер руководит по ходу матчей и тренировок, а не вы», – настаивала «Барса».

«Барселона» также напомнила Сетьену, что он принял команду, которая лидировала в , но не выиграл чемпионат. Под его руководством «Барса» также вылетела в 1/4 финала Кубка Испании, а в Лиге чемпионов разгромно проиграла «Баварии» (2:8).

По поводу этой ситуации свое мнение высказал директор El Larguero Ману Карреньо: «Приводить аргументы в такой пошлой манере, чтобы не платить компенсацию Сетьену, мне кажется неуместным для клуба, который утверждает, что он «больше, чем клуб». Это показывает, что у правления, которое в последнее время руководило «Барсой», очень низкий уровень».

Напомним, Сетьен был уволен в августе. Тренер направлял клубу бюрофакс, чтобы юридически оформить прекращение сотрудничества.