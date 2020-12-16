«С учетом предпринимаемых мер Олимпиаду можно провести безопасно». МОК и МПК отрицают слухи об отмене Игр в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) выступили с совместным заявлением относительно слухов об отмене летней Олимпиады в Токио.

Информация об отмене появилась ранее в британском издании The Times.

«МПК, , оргкомитет Токио-2020 и все партнеры Олимпиады сосредоточены на обеспечении безопасного и надежного проведения Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом.

Эта позиция не изменилась и была подтверждена сегодня еще раз МОК, Токио-2020 и правительством Японии.

С момента переноса Игр в марте прошлого года все, кто участвовал в организации Игр, неустанно работали над разработкой мер и планов противодействия COVID-19, которые, как мы считаем, снизят риск для спортсменов, всех заинтересованных сторон Игр и, что немаловажно, общественности Японии.

По сравнению с мартом 2020 года мы знаем гораздо больше о том, как ведет себя вирус , гораздо больше о том, как организовать безопасные спортивные мероприятия во время пандемии, и мы получили поддержку благодаря начала вакцинации в мире.

Нет сомнений в том, что Игры в Токио будут сильно отличаться от любых предыдущих Игр. Однако мы считаем, что с учетом предпринимаемых мер можно будет провести безопасно», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте .

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