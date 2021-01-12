Илья Геркус: «Пока клубам не выжить без бюджетных денег и поддержки госкорпораций. Можно только мечтать о других временах»

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус высказался об использовании бюджетных средств для финансирования российских клубов.

– Клубы РПЛ могут выйти хотя бы на самоокупаемость без бюджетных средств или поддержки госкорпораций?

– Существует же и добивается успехов ! В ФНЛ есть такие клубы – , , , .

– Эти клубы существуют за счет энтузиастов, готовых ради любви к футболу пожертвовать личными средствами.

– Телевизионный рынок в России мало что дает футболу. Выжить за счет продажи билетов, атрибутики и каршеринга в дни игр тоже нереально. Для начала нужно инвестировать громадные средства в строительство стадионов. Клубов, которые это сделали, в России еще меньше, чем частных команд.

И даже в Краснодаре, где построенная Сергеем Галицким арена стала городской достопримечательностью, доходы от проведения матчей позволяют разве что окупить затраты на содержание стадиона.

– Даже в ведущих европейских лигах, не говоря уже о Португалии, Нидерландах, республиках бывшей Югославии, многие клубы живут за счет продажи игроков…

– В наших реалиях сложно рассчитывать на большие доходы от трансферов. Пока без бюджетных денег и поддержки госкорпораций не выжить. Можно только мечтать о временах, когда российский футбол будет жить за счет собственных доходов.

– В РПЛ многие клубы идут на серьезные затраты, чтобы выполнить задачу выхода в еврокубки, вылетают из них на ранних стадиях – и вновь начинают борьбу за попадание в зону еврокубков…

– Если мы ищем пути достижения разумного баланса между экономическими показателями и спортивными достижениями, то в нынешней системе добиться его невозможно. Все равно должен найтись кто-то, готовый вложиться в футбол ради удовлетворения амбиций. Это может быть государство в виде регионального бюджета, крупная госкорпорация или частный владелец.

И все равно нужно искать деньги, чтобы ликвидировать отрицательное сальдо. Иначе клуб обречен. Чтобы изменить ситуацию, нужны огромные временные и финансовые затраты. Нужно вырастить поколение менеджеров, которые способны создавать конкурентоспособный продукт, – поделился мнением Геркус.