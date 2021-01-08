Евролига. ЦСКА – «Фенербахче», «Жальгирис» сыграет с «Олимпиакосом» и другие матчи

В пятницу, 22 января, в рамках регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА принимает турецкий «Фенербахче».
Литовский «Жальгирис» дома сыграет с греческим «Олимпиакосом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 января, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Шенгелия (11), Джеймс (8), Хиллиард (4), Милутинов (4), Курбанов (3) – старт; Стрелниекс (5), Фойгтманн (3), Хэкетт (0), Боломбой (0), Антонов (0).
- Фенербахче Беко
- Веселы (10), Де Коло (8), Гудурич (3), Улановас (0), Дювериоглу (0) – старт; Эдди (12), Пьер (3), Браун (2), Махмутоглу (0).
- Дата проведения
- 22 января, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Дата проведения
- 22 января, 21.00, «Александар Николич Холл»
- Дата проведения
- 22 января, 23.00
Положение команд: ЦСКА Россия – 15-5, Барселона Испания – 14-6, Зенит Россия – 13-6, Милан Италия – 13-7, Реал Испания – 13-8, Бавария Германия – 12-9, Жальгирис Литва – 11-9, Олимпиакос Греция – 11-9, Валенсия Испания – 11-10, Анадолу Эфес Турция – 11-10, Фенербахче Турция – 10-10, Маккаби Плейтика Израиль – 10-11, Баскония Испания – 9-11, Црвена Звезда Сербия – 7-13, Альба Германия – 7-13, Панатинаикос Греция – 7-13, Виллербан Франция – 7-14, Химки Россия – 2-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
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