Беларусь лишили ЧМ-2021, РПЛ из 12 клубов, Госдума за «Катюшу», победы «Милана» и «Арсенала» и другие новости утра

1. У Беларуси забрали ЧМ-2021. Международная федерация хоккея (ИИХФ) перенесла турнир из Минска. Стране выплатят компенсацию.

2. РПЛ предлагают сократить до 12 клубов. Есть два варианта: деление команд на группы или плей-офф. Могут создать РПЛ-2. «Спартак» (вроде бы) и «Зенит» – за, «Рубин», «Урал», «Уфа», «Тамбов» – против.

3. «Милан» обыграл «Кальяри» (2:0) благодаря дублю нестареющего Златана Ибрагимовича и после 18 туров лидирует в таблице, опережая «Интер» на 3 очка.

«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в 19-м туре чемпионата Англии (3:0). Команда Микеля Артеты оживает – лондонцы не пропускают 5 матчей подряд: 4 победы и ничья, общий счет – 10:0.

4. НХЛ. Очередные 2 очка Андрея Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Нэшвилл», Семен Варламов выдал второй сухой матч подряд, и его «Айлендерс» победили «Бостон» с минимальным счетом.

Первый гол Александра Романова в лиге помог «Монреалю» выиграть у «Эдмонтона». Все результаты дня – здесь.

5. Лионель Месси может пропустить от 4 до 12 игр из-за дисквалификации, если его удар по голове игроку «Атлетика» Асьеру Вильялибре признают агрессией. Судья не указал, что форвард «Барсы» проявил агрессию. Решение примут во вторник.

6. В Госдуме поддержали выбор песни «Катюша» в качестве замены гимна России на Олимпиадах и чемпионатах мира.

7. НБА. 34 очка Хардена и 30 Дюрэнта помогли «Бруклину» выиграть у «Милуоки», «Голден Стэйт» вырвал победу у действующих чемпионов «Лейкерс» и другие результаты.

8. Трансферы. «Челси» хочет купить Холанда летом и готов побить свой трансферный рекорд. Алаба перейдет в «Реал» летом. Контракт на 4 года согласован, зарплата – около 11 млн евро. «Ювентус» контактировал с «Дженоа» по поводу Шомуродова. «Зениту» интересен лучший бомбардир румынской лиги полузащитник «Стяуа» Деннис Ман.

9. «Сочи» напишет фразу «Это наш колизей» в подтрибунке стадиона и будет использовать ее для продвижения бренда. А владелец Борис Ротенберг поставил команде задачу попасть в Лигу Европы по итогам сезона.

10. Союз биатлонистов России (СБР) увеличил зарплаты руководству, но вдвое сократил выплаты регионам на 2021 год. Вот это поворот.

11. «Матч ТВ» будет готовить спортивные новости для НТВ в рамках сотрудничества телеканалов. Рубрику будут показывать в программе «Сегодня».

12. «Интер» сменит эмблему и название с «Интернационале» на «Интер Милан» к 113-летию клуба в марте.

13. Баскетболист «Бруклина» Кайри Ирвинг купил дом для семьи Джорджа Флойда, после убийства которого в США началась волна протестов против расизма и насилия со стороны полиции в отношении чернокожих.

14. Россия обыграла Корею, Беларусь уступила Словении в 3-м туре группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу.

Цитаты дня:

Мария Ласицкене: «К использованию «Катюши» вместо гимна отношусь отрицательно. Героизм народа несравним со спортом, с шоу»

Депутат Милонов о переносе ЧМ из Беларуси: «Это хоккейный гомосексуализм, подлость и негодяйство – вот так воровать турниры»

Тарасов о мужчине, осужденном на 8 лет за убийство подозреваемого в педофилии: «Он спас двух детей. Пусть дадут условный срок»

Назаров о переносе ЧМ из Беларуси: «Идет мощный наезд на Россию и ее партнеров. Враг не пройдет, победа будет за нами!»

Тихановская о переносе ЧМ из Минска: «Это общая победа. Белорусы не собираются играть с преступниками»

Каспарайтис о ЧМ: «Ну какая Беларусь? Это как в Чечне бы сделали ЧМ по футболу, когда были беспорядки»

Тимощук об Украине: «Любая война – горе для каждой из сторон конфликта. Должен быть мир во всем мире»

Биатлонистка Алимбекова о письме в поддержку Лукашенко: «Насилие никто из нас не поддерживает»

Кириос о требованиях Джоковича к организаторам Australian Open: «Джокович – тупица»

Дастин Порье: «Я лучше Конора. Это вы увидите в бою»