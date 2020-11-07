Защитник «Монреаля» Романов забросил первую шайбу в НХЛ

Теги Монреаль Эдмонтон НХЛ Александр Романов Хоккей

Защитник «Монреаля» Александр Романов забросил первую шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (3:1). 

Россиянин открыл счет в матче. Он отличился в своей 3-й игре в лиге. 

Всего игрок провел на льду 17 минут 43 секунды (4:07 – в большинстве, 1:57 – в меньшинстве, полезность «+1»). Отметился 3 бросками в створ и 4 силовыми приемами. Также получил малый штраф. 

21-летний Романов был выбран «Канадиенс» на драфте-2018 во втором раунде под общим 38-м номером. 

 

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