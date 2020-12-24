Месси может пропустить от 4 до 12 игр из-за дисквалификации, если его удар в матче с «Атлетиком» признают агрессией

Нападающий «Барселоны» может пропустить большое количество игр из-за потенциальной дисквалификации после удаления в матче за Суперкубок Испании против (2:3).

Если Комитет по проведению соревнований признает поведение аргентинца, который ударил нападающего «Атлетика» Асьера Вильялибре по затылку, агрессивным, то минимальный срок наказания для игрока «Барсы» составит 4 матча, а максимальный – 12 игр (в соответствии с пунктом 98 правил).

Отметим, что наказания, наложенные на игроков по итогам матча за Суперкубок, распространяются на все национальные турниры Испании.

Ранее стало известно, что арбитр Хесус Хиль Мансано не определил действие Месси как агрессивное. В протоколе судья указал, что аргентинец ударил соперника, применив чрезмерную силу.

Месси получил первую красную карточку за 753 матча в футболке «блауграны».

Месси обезумел: врезал сопернику по голове и получил первую в жизни красную за «Барселону» (753 матча!)