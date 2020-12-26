«Ювентус» контактировал с «Дженоа» по поводу Шомуродова (Calciomercato)

«Ювентус» рассматривает возможность приглашения форварда «Дженоа» Эльдора Шомуродова.
Спортивный директор «бьянконери» Фабио Паратичи планирует пригласить четвертого нападающего, который отличался бы по характеристикам от Криштиану Роналду, Пауло Дибалы и Альваро Мораты.
Туринский клуб контактировал с руководством «грифонов» по поводому возможного трансфера бывшего игрока «Ростова», утверждает Calciomercato.com.
Шомуродов перешел в «Дженоа» в октябре за девять миллионов евро, включая бонусы.
В 12 матчах Серии А он забил два гола. Его статистика – здесь.