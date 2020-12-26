«Ювентус» контактировал с «Дженоа» по поводу Шомуродова (Calciomercato)

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«Ювентус» рассматривает возможность приглашения форварда «Дженоа» Эльдора Шомуродова.

Спортивный директор «бьянконери» Фабио Паратичи планирует пригласить четвертого нападающего, который отличался бы по характеристикам от Криштиану Роналду, Пауло Дибалы и Альваро Мораты.

Туринский клуб контактировал с руководством «грифонов» по поводому возможного трансфера бывшего игрока «Ростова», утверждает Calciomercato.com.

Шомуродов перешел в «Дженоа» в октябре за девять миллионов евро, включая бонусы.

В 12 матчах Серии А он забил два гола. Его статистика – здесь.

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