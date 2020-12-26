«Ювентус» контактировал с «Дженоа» по поводу Шомуродова (Calciomercato)

рассматривает возможность приглашения форварда «Дженоа» .

Спортивный директор «бьянконери» планирует пригласить четвертого нападающего, который отличался бы по характеристикам от , и .

Туринский клуб контактировал с руководством «грифонов» по поводому возможного трансфера бывшего игрока , утверждает Calciomercato.com.

Шомуродов перешел в в октябре за девять миллионов евро, включая бонусы.

В 12 матчах Серии А он забил два гола. Его статистика – здесь.