Хендрикс в «Спартаке», победа «Челси», Панарин и Бучневич забили по 2 дебютанту Сорокину, решение Хабиба, Нойер – лучший вратарь десятилетия и другие новости утра

1. «Спартак» объявил о переходе хавбека ПСВ Йоррита Хендрикса, представив его под музыку Джимми Хендрикса.

«Локомотив» заключил контракт с 29-летним бразильским защитником Пабло, игравшим за «Бордо». Адольфо Гайч может уехать из ЦСКА в Италию – аргентинец вроде бы дал согласие на аренду в «Дженоа».

2. ИИХФ, видимо, объявит о переносе ЧМ-2021 из Минска. Решение озвучат в ближайшие пять дней. Рене Фазель говорит, что «должно случиться чудо», чтобы турнир прошел в Минске.

Škoda не будет спонсором чемпионата мира, если он пройдет в Беларуси. Nivea тоже откажется. Латвия может провести ЧМ самостоятельно, если построит быстровозводимую арену.

3. «Челси» победил «Фулхэм» (1:0) в 19-м туре чемпионата Англии, играя тайм в большинстве. «Лестер» выиграл у «Саутгемптона» (2:0).

4. НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Айлендерс» (5:0), 4 из 5 шайб в ворота дебютанта Ильи Сорокина забросили Артемий Панарин и Павел Бучневич.

«Каролина» уступила «Детройту» (2:4), несмотря на 2 (1+1) очка Андрея Свечникова, достигшего отметки 100 баллов за карьеру. Все результаты дня – здесь.

5. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов примет решение о возобновлении карьеры на UFC 257 в следующие выходные. Есть одно условие: россиянина должны впечатлить Конор или Порье.

6. Google подтвердил, что YouTube-канал «Ахмата» заблокировали из-за санкций США. Министр печати Чечни заявил: «США – главный нарушитель прав и свобод. Против Кадырова развернута война».

7. «Зенит» – самый популярный клуб России в инстаграме в 2020 году, «Спартак» – 2-й, ЦСКА – 3-й. Петербург рулит в соцсетях.

8. В КХЛ прошли два матча: «Металлург» был сильнее «Салавата Юлаева» (3:2), «Сочи» уступил «Витязю» (1:2 ОТ). Мозякин – первый игрок, отдавший 500 голевых передач в лиге.

9. НБА. 42 очка Дюрэнта и исторический трипл-дабл Хардена помогли «Бруклину» обыграть «Орландо», «Сан-Антонио» победил «Хьюстон» и другие результаты.

10. Сергей Семак сообщил, что «Спартак» отказался от товарищеского матча с «Зенитом» в ОАЭ. Москвичи ответили: «Так же можем сказать, что они отказались. Не смогли договориться». Новый уровень накала – ссора из-за спарринга на сборе.

11. Женская сборная России по биатлону стала 4-й в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Евгения Павлова зашла на штрафной круг), а победила Германия. Все получше у нас на Кубке IBU, где Акимова выиграла спринт, Шевченко стала 2-й.

А Сборная Беларуси подписала письмо в поддержку Александра Лукашенко. Не поставили подпись только 3 человека.

12. В 16-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» поделил очки с «Вольфсбургом» (2:2), дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Майнцем» (1:1), а «Штутгарт» – с «Боруссией» Менхенгладбах (2:2).

13. Кузнецова, Андрееску, Кербер попали в полную изоляцию в Австралии, у пассажира их рейса положительный тест на ковид. Всего на Australian Open 47 человек на карантине. Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева обнаружила мышь в своем номере.

14. Нойер – лучший вратарь десятилетия, Буффон – 2-й, Куртуа – 3-й. Решала Международная федерация футбольной истории и статистики.

15. Федерация фигурного катания России получит 150 миллионов рублей от спонсора – компании «Ростелеком». Алина Загитова опубликовала видео из сауны.

16. Эмеев победил Заваду, Холлоуэй – Каттара и другие результаты турнира UFC on ABC 1.

17. Белорусским клубам с госфинансированием запретили проводить сборы за рубежом.

18. Россия обыграла Словению (31:25) на мужском чемпионате мира по гандболу и обеспечила выход в следующий групповой раунд.

Цитаты дня:

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Хабиб сценой из «Кавказской пленницы» описал переговоры с Уайтом: «20 баранов, холодильник финский, почетная грамота»

Быстров о золотых PlayStation и айфоне Вендела: «Он не знает, как живет народ в 2-3 часах езды от Петербурга»

Клинтон Н’Жи: «Москва – самый красивый город из всех, что я видел. У меня было другое представление»

Моуринью – Бэйлу на тренировке: «Хочешь остаться тут или вернуться в «Реал» и не играть в футбол?»

Конор: «Хабиб боится драться со мной. У меня есть ответ, чтобы уничтожить этого человека»

Селюк о Яя Туре в ЦСКА: «Гончаренко не очень любит выходцев из Африки, кажется»