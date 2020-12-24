«Барса» проиграла Суперкубок, а Месси удалили, 0:0 в матче «МЮ» и «Ливерпуля», победа «Интера» над «Юве» и другие новости утра

1. «Атлетик» обыграл «Барселону» в финале Суперкубка Испании – 3:2! «Блаугране» не помог даже дубль Гризманна, а Месси был удален за удар по голове сопернику на 120-й минуте, и это его первая красная карточка за 753 матча в клубе.

2. В Премьер-лиге в Англии «Ливерпуль» и «МЮ» сыграли 0:0 на «Энфилде», «Ман Сити» разгромил «Пэлас», «Тоттенхэм» победил «Шеффилд». Команда Клоппа не забивает в 3 матчах чемпионата подряд, это худшая серия мерсисайдского клуба за 16 лет.

3. В Серии А «Ювентус» уступил «Интеру» и остается на 5-м месте. «Аталанта» и «Дженоа» сыграли 0:0 при участии Миранчука, «Наполи» забил 6 голов «Фиорентине». Состав лидирующего «Милана» по-прежнему далек от оптимума – Чалханоглу и Тео заразились коронавирусом.

4. В Бундеслиге «Бавария» оторвалась от «РБ Лейпциг» на 4 очка, победив «Фрайбург» благодаря голам Левандовского и Мюллера. «Айнтрахт» прихлопнул «Шальке» и вернул соперника на последнее место. Возвратившийся из «Реала» Йович вышел на замену и сделал дубль, сразу же забив столько же голов, сколько у него было за два сезона в «Мадриде».

5. Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» сообщил, что переговоры о возвращении Промеса в клуб ведутся. Тренером вратарей ЦСКА стал Крамаренко из сборной Азербайджана.

6. В НХЛ «Питтсбург» по буллитам победил «Вашингтон», «Флорида» взяла верх над «Чикаго». Овечкин впервые в сезоне забил (с паса Кузнецова), а Малкин опять провел матч без очков. «Торонто» поместил Спеццу на драфт отказов, и он завершит карьеру в случае перехода в другой клуб.

7. В КХЛ ЦСКА был сильнее СКА, «Трактор» выиграл у «Локомотива», «Авангард» уступил «Автомобилисту». У омского клуба 3 поражения подряд. Ковальчук набил полезность «минус 8» в 8 матчах. ЦСКА взял верх над СКА в 3 из 4 матчей в сезоне. Вратарь Аскаров опять утрачивал контакт со своей клюшкой.

8. В НБА «Бостон» крупно проиграл «Нью-Йорку», «Денвер» уступил «Юте». Другие результаты – здесь.

9. Тарьей Бо выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, Елисеев – 6-й, Латыпов – 29-й. Логинов снялся. В женской гонке выиграла Симон, Пройс – 2-я, Миронова – 11-я, Кайшева – 19-я.

10. Фигурист Чен стал чемпионом США, Чжоу – 2-й, Браун – 3-й.

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