«Сочи» напишет фразу «Это наш колизей» в подтрибунке стадиона и будет использовать ее для продвижения бренда

Руховодство «Сочи» хочет использовать фразу «Это наш колизей», произнесенную тренером южан во время матча 18-го тура против «Спартака» (1:0), при продвижении бренда клуба.

Рассматривается вариант, при котором цитату напишут в подтрибунном помещении «Фишта» возле раздевалок команд. Если задумка будет реализована, то фраза «Это наш Колизей» появится при выходе команд на поле, пишет «Матч ТВ».

Клуб намерен активно использовать эту фразу при продвижении бренда клуба.

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