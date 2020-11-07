Тихановская о переносе ЧМ из Минска: «Это общая победа. Белорусы не собираются играть с преступниками»

Экс-кандидат в президенты Беларуси отреагировала на решение лишить Минск права проведения .

«Сегодня совет ИИХФ объявил о переносе чемпионата мира по хоккею. Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради «зачистки» города перед ЧМ. Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что белорусы добились своего – и сделали это вместе.

Это победа Александры Герасимени и Фонда спортивной солидарности. Они активно работали с федерациями и ее партнерами, вели переговоры и призывали не легитимизировать проигравший выборы режим.

Это победа белорусской диаспоры. Белорусы в разных странах выходили на пикеты у штаб-квартир ИИХФ и спонсоров чемпионата, помогали иностранным СМИ писать о происходящем. Они благодарили Škoda, Nivea и Tissot за отказ спонсировать чемпионат, который служит ширмой для страшного насилия со стороны режима.

Это победа международной команды Кабинета представителей, которая на каждой встрече с иностранными дипломатами говорила, как нам важна их поддержка.

Это победа каждого белоруса, который знает, что хоккей – это игра, и белорусы не собираются играть с преступниками. Это наша общая победа.

Вот что происходит, когда люди объединяются. Я верю, что вместе мы способны освободить политзаключенных и не дать превратить нашу страну в «лагерь».

Дорогие белорусы, вместе мы вернем закон и честные выборы. И вот тогда мы с радостью проведем чемпионат и пригласим на него всех наших международных партнеров и друзей, которых в этом году стало намного больше», – написала Тихановская.

❌ У Беларуси забрали ЧМ-2021. Турнир перенесли из Минска