Свечников против «Нэшвилла»: гол в 3-м матче подряд, 2 очка, 1-я звезда матча

Форвард «Каролины» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата против (4:2).

Россиянин отметился голом в 3-м матче подряд со старта сезона и был признан первой звездой встречи.

В этой игре он провел на льду 17 минут 12 секунд (2:42 – в большинстве, полезность «+1»), нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок-шот. Также получил малый штраф и допустил 1 потерю.

Более длинные голевые серии на старте сезона в истории франшизы были только у Кевина Динина (5 матчей, сезон-1990/91) и Эрика Стаала (4, 2005/06).

Всего в активе Свечникова стало 5 (3+2) очков в 3 матчах.