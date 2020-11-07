Каспарайтис о ЧМ: «Ну какая Беларусь? Это как в Чечне бы сделали ЧМ по футболу, когда были беспорядки»

Теги ИИХФ Дарюс Каспарайтис чемпионат мира Чемпионат мира по хоккею Политика ЧМ-2021 Спорт-Экспресс Хоккей

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал решение ИИХФ лишить Минск права проведения ЧМ-2021.

«Это правильно! Там идет политическая война. Это сделали не для того, чтобы наказать Лукашенко, а для безопасности.

Мы все знаем, какие там происходят дела. Какой чемпионат мира может быть в стране, где идут беспорядки?

А по поводу мнения, что будет страдать народ, а не политики... Народ будет страдать все равно из-за политики.

Как американцы смогут приезжать в Беларусь, где идет политическая борьба? Есть же еще безопасность хоккеистов и туристов.

Ну какая Беларусь? Это то же самое, что в Чечне бы сделали чемпионат мира по футболу, когда были беспорядки.

У России есть возможность провести чемпионат мира. Это был бы самый оптимальный вариант», – передает слова Каспарайтиса Tribuna.com со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья