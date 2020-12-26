Ибрагимович забил 11-й гол в сезоне Серии А. До Роналду – 4 мяча

«Милан» в гостях играет с «Кальяри» в матче 18-го тура чемпионата Италии (1:0, первый тайм).
Счет на 7-й минуте открыл нападающий «россонери» Златан Ибрагимович, реализовавший пенальти.
Для 39-летнего форварда это первый гол почти за два месяца. Он получил травму в конце ноября и вернулся на поле 9 января.
Всего у шведа теперь 11 голов в Серии А. В списке бомбардиров больше него забили только Ромелу Лукаку из «Интера» и Чиро Иммобиле из «Лацио» (оба – по 12 голов), а также форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (15 голов).
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Милан».