Ибрагимович забил 11-й гол в сезоне Серии А. До Роналду – 4 мяча

Теги Милан Кальяри Златан Ибрагимович Криштиану Роналду серия А Италия Sports.ru Чиро Иммобиле Ромелу Лукаку Футбол

«Милан» в гостях играет с «Кальяри» в матче 18-го тура чемпионата Италии (1:0, первый тайм).

Счет на 7-й минуте открыл нападающий «россонери» Златан Ибрагимович, реализовавший пенальти.

Для 39-летнего форварда это первый гол почти за два месяца. Он получил травму в конце ноября и вернулся на поле 9 января.

Всего у шведа теперь 11 голов в Серии А. В списке бомбардиров больше него забили только Ромелу Лукаку из «Интера» и Чиро Иммобиле из «Лацио» (оба – по 12 голов), а также форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (15 голов).

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Милан».

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