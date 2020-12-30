Мария Ласицкене: «К использованию «Катюши» вместо гимна отношусь отрицательно. Героизм народа несравним со спортом, который является шоу»

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту прокомментировала предложение комиссии спортсменов использовать песню «Катюша» вместо гимна России на Олимпиадах и чемпионатах мира в ближайшие 2 года.

«Отношусь к использованию «Катюши» отрицательно. «Катюша» – это великая песня, о великом героизме советского народа, это несравнимо со спортом, который по большому счету является шоу. Поэтому я считаю, что нельзя этого делать.

У «Катюши» есть свое предназначение, свой смысл и значение, которое каждый россиянин знает, и пользоваться этой песней в данной ситуации, я считаю, неправильно», – сказала Ласицкене.

Похоже, «Катюша» заменит наш гимн в спорте. Песню написали еще до войны, а теперь ее поет весь мир