Блокировка ютуб-канала «Ахмата», три рефа отстранены от РПЛ, Латвия готова принять ЧМ одна, перенос выборов в «Барсе», Руни закончил карьеру и другие новости

1. Канал «Ахмата» в YouTube заблокировали. Ранее клуб подвергся санкциям от США. Роскомнадзор потребовал от компании Google снять блокировку, РПЛ выразила недоумение.

2. Арбитры Турбин, Сухой и Волошин отстранены от работы на матчах РПЛ. Вилков и Безбородов вернулись. Кроме того, к работе вернется лайнсмен матча «Спартак» – «Ахмат». Он радовался после отмены гола Понсе

3. Латвия предложила ИИХФ провести все матчи ЧМ-2021 в Риге.

4. Артем Дзюба и Андрей Лунев из-за ковида не поехали с «Зенитом» на сбор в ОАЭ. Они присоединятся к команде позднее.

5. Франция выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, Италия – 3-я, Россия – 4-я.

6. КХЛ. «Ак Барс» победил «Авангард», «Динамо» обыграло «Торпедо», «Йокерит» был сильнее «Спартака». «Ак Барс» – первая команда, вышедшая в плей-офф.

7. Выборы президента «Барселоны» перенесены из-за коронавируса. Их панируют провести 7 марта.

8. Бруну – лучший игрок декабря в АПЛ. Хавбек «МЮ» первым выиграл награду 4 раза за год.

Дин Смит – лучший тренер чемпионата Англии в декабре. «Астон Вилла» набрала 11 очков в 5 матчах.

9. НХЛ. «Вашингтон» победил «Баффало», «Чикаго» проиграл «Тампе», гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Питтсбург».

10. Трансферные новости. Манджукич отклонил предложения «Спартака», ЦСКА и «Локо». Он хочет перейти в «Милан». «Спартак» намерен расторгнуть контракт с Романьоли. Вратарь не провел ни одного матча за первую команду. Хавбека ЦСКА Бистровича хочет арендовать пражская «Спарта». Идут переговоры.

11. НБА. «Милуоки» выиграл у «Далласа», «Лейкерс» были сильнее «Нового Орлеана».

12. «Лацио» разгромил «Рому» (3:0) в римском дерби, выиграв 3-й матч подряд.

13. Уэйн Руни завершил игровую карьеру и стал главным тренером «Дерби Каунти».

14. Вице-премьер РФ по спорту Дмитрий Чернышенко поручил расследовать ситуацию со снятием спортсменов с «Ижевской винтовки».

15. Римас Куртинайтис покинул пост главного тренера баскетбольных «Химок», Мальцев – исполняющий обязанности.

16. «Зенит» – самая популярная команда России в YouTube по итогам 2020 года, «Спартак» – 2-й.

17. Президент UFC Дэйна Уайт встретился с Хабибом на «Бойцовском острове». Сообщалось, что Уайт попытается уговорить Нурмагомедова возобновить карьеру, Чем кончилась встреча – неизвестно.

18. Евролига. ЦСКА проиграл «Барселоне», «Зенит» победил «Жальгирис».

19. 👨🏻‍🎓 Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев защитил магистерскую диссертацию.

Цитаты дня.

Шипулин о работе в Госдуме: «Когда оскорбляют меня и моих близких, опускаются руки»

Хореограф группы Тутберидзе: «Прошу прощения за свою несдержанность в отношении Евгения Плющенко»

Александр Селихов: «Никогда в ЦСКА не пойду. Лучше вторая лига»

Мария Захарова о блокировке YouTube-канала «Ахмата»: «Если есть дело до чеченского футбола, пусть заблокируют сначала головорезов, орудовавших на Кавказе в 90-е»

Плющенко об извинениях Железнякова: «Какие-то детские истории. Когда запахло жареным — включает заднюю»

Рене Фазель: «Лукашенко сказал, что политзаключенных в Беларуси нет. После демонстраций сажают за уголовные преступления»

Клопп ответил Клаттенбургу о судействе: «Я не занимаюсь «играми разума». По разным причинам я не Фергюсон»

Светлана Тихановская: «ЧМ станет пиар-шоу Лукашенко. Он будет сидеть в VIP-ложе и изображать из себя президента»

Жена биатлониста Елисеева о критике в адрес мужа: «Такое говно прилетает в директ. Если вы пишете мне ценные указания – друзья, идите в жопу!»

Неймар: «Я стал иконой и кумиром в футболе. Мужество – мое главное достоинство»