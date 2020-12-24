Ротенберг поставил «Сочи» задачу попасть в Лигу Европы по итогам сезона

Стала известна задача, которую владелец поставил команде на этот сезон.

По данным «Матч ТВ», после успешного выступления в первой части РПЛ Ротенберг хочет, чтобы клуб попал в Лигу Европы по итогам сезона.

Изначально ставилась задача сохранить место в РПЛ, однако теперь она потеряла актуальность. Ротенберг хочет, чтобы «Сочи» сохранил текущие позиции в РПЛ и попал в еврокубки, поскольку это поспособствует развитию клуба, а также росту его популярности в регионе.

«Сочи» закончил первую часть сезона на 4-м месте, которое позволяет рассчитывать на место в еврокубках. Однако оказаться именно в теперь крайне трудно, ведь со следующего сезона вводится Лига конференций, а российская еврокубковая квота сокращается до 5 представителей.

Если Кубок России выиграет 1-я или 2-я команда чемпионата, то место в групповом этапе ЛЕ получит 3-я команда РПЛ. 4-е и 5-е места отправятся в Лигу конференций. То есть «Сочи» для попадания в Лигу Европы нужно выиграть Кубок России или занять 3-е место в РПЛ и ждать, что Кубок России выиграет будущий чемпион или вице-чемпион.