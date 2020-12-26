«Челси» хочет купить Холанда летом и готов побить свой трансферный рекорд (The Athletic)

интересуется нападающим дортмундской .

Лондонский клуб намерен приложить максимум усилий, чтобы приобрести 20-летнего форварда уже следующим летом.

В контракте норвежца с «Боруссией» имеется пункт о сумме отступных в размере 75 миллионов евро, однако он вступит в силу только по завершении сезона-2021/22.

Поэтому, скорее всего, руководство немецкой команды в следующее межсезонье будет требовать у заинтересованных клубов больше 75 миллионов.

Учитывая то, как ситуация с пандемией коронавируса повлияла на финансовое состояние футбольных команд, в «Челси» полагают, что это будет, возможно, лучший шанс для клуба подписать Холанда, даже если для этого придется побить клубный трансферный рекорд.

В «Челси» понимают, что клуб ждет серьезная конкуренция в борьбе за футболиста, однако в то же время считают, что другие команды будут ждать лета 2022 года, чтобы оформить трансфер дешевле.

Прошлым летом «синие» потратили на трансферы более 200 миллионов фунтов, но по завершении сезона клуб готов продолжить инвестировать в усиление состава.

Напомним, что свой трансферный рекорд «Челси» установил, подписав голкипера Кепу Аррисабалагу из «Атлетика» за 71,6 миллиона фунтов (80 млн евро) в августе 2018 года. Перед стартом нынешнего сезона чуть дешевле у «Байера» был куплен хавбек Кай Хавертц – за 71 млн фунтов.