❌ У Беларуси забрали ЧМ-2021. Турнир перенесли из Минска

ИИХФ подтвердила перенос из Минска матчей .

Международная федерация хоккея сообщила, что решение было принято на основе вопросов безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ.

Совет ИИХФ, согласно регламенту, использовал возможность отозвать чемпионат мира из принимающей страны, если есть основания для беспокойства по поводу безопасности и свободного передвижения игроков, официальных лиц, болельщиков и СМИ.

В результате посчитала, что в настоящее время невозможно обеспечить безопасность команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси.

Новое место проведения турнира будет определено позднее.

Напомним, что еще одним организатором чемпионата является Латвия. ЧМ-2021 должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

ИИХФ рассмотрит статус Латвии, а также оценит возможность проведения чемпионата мира в одной стране, чтобы облегчить соблюдение протокола безопасности COVID-19.

Решение о переносе матчей ЧМ-2021 из Беларуси принималось на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента.