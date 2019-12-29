НБА. «Нью-Йорк» – «Орландо», «Лейкерс» встретятся с «Уорриорз» и другие матчи

В понедельник, 18 января, в рамках программы традиционного Дня Мартина Лютера в состоятся девять матчей.

Игровой день открывается встречей – .

В игре «Нетс» – «Бакс» может состояться возвращение Кайри Ирвинга и первое совместное выступление нового звездного трио бруклинской команды. Действующие чемпионы и лидеры розыгрыша сразятся с «Уорриорз».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Сабонис против Майкла Джордана. Как это могло быть

Игрок сборной Швейцарии по баскетболу 3х3 совершил каминг-аут. Очень проникновенно!

Харден дебютировал за «Бруклин» – делился мячом, помог победить, собрал трипл-дабл. А еще он не такой толстый!