НБА. «Нью-Йорк» – «Орландо», «Лейкерс» встретятся с «Уорриорз» и другие матчи

В понедельник, 18 января, в рамках программы традиционного Дня Мартина Лютера в НБА состоятся девять матчей.
Игровой день открывается встречей «Нью-Йорк» – «Орландо».
В игре «Нетс» – «Бакс» может состояться возвращение Кайри Ирвинга и первое совместное выступление нового звездного трио бруклинской команды. Действующие чемпионы и лидеры розыгрыша «Лейкерс» сразятся с «Уорриорз».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 января, 20.00, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Барретт (14 + 7 подборов), Пэйтон (10), Рэндл (10 + 13 подборов), Буллок (8), Робинсон (6 + 8 подборов) – старт; Куикли (11), Нокс (2), Риверс (1), Ноэл (0), Топпин (0).
- Дата проведения
- 18 января, 22.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 18 января, 23.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 18 января, 23.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 19 января, 01.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 19 января, 03.30, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 19 января, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 19 января, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 19 января, 06.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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