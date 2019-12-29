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    НБА. «Нью-Йорк» – «Орландо», «Лейкерс» встретятся с «Уорриорз» и другие матчи

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    В понедельник, 18 января, в рамках программы традиционного Дня Мартина Лютера в НБА состоятся девять матчей.

    Игровой день открывается встречей «Нью-Йорк»«Орландо».

    В игре «Нетс» – «Бакс» может состояться возвращение Кайри Ирвинга и первое совместное выступление нового звездного трио бруклинской команды. Действующие чемпионы и лидеры розыгрыша «Лейкерс» сразятся с «Уорриорз».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк – Орландо 62:49 (3 четверть)
    Дата проведения
    18 января, 20.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча
    Нью-Йорк
    Барретт (14 + 7 подборов), Пэйтон (10), Рэндл (10 + 13 подборов), Буллок (8), Робинсон (6 + 8 подборов) – старт; Куикли (11), Нокс (2), Риверс (1), Ноэл (0), Топпин (0).
    Орландо
    Вучевич (17 + 11 подборов), Гордон (9 + 8 подборов), Энтони (6), Эннис (5), Бэйкон (2) – старт; Берч (5), Росс (3), Боун (2), Кларк (0).

    Атланта – Миннесота
    Дата проведения
    18 января, 22.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Портленд – Сан-Антонио
    Дата проведения
    18 января, 23.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Майами – Детройт
    Дата проведения
    18 января, 23.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча

    Мемфис – Финикс
    Дата проведения
    19 января, 01.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Торонто – Даллас
    Дата проведения
    19 января, 03.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча

    Бруклин – Милуоки
    Дата проведения
    19 января, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Чикаго – Хьюстон
    Дата проведения
    19 января, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Голден Стэйт
    Дата проведения
    19 января, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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