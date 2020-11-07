«Матч ТВ» будет готовить спортивные новости для НТВ в рамках сотрудничества телеканалов

Холдинг «Газпром-Медиа» объявил о начале сотрудничества телеканалов и «Матч ТВ» в области спортивного информационного вещания.

Начиная с понедельника, 18 января, контент для новостей спорта в рамках завершающего день выпуска программы «Сегодня» на НТВ будет эксклюзивно готовить телеканал «Матч ТВ».

Выпуски программы «Сегодня» с новой спортивной рубрикой будут выходить в эфир НТВ ежедневно с понедельника по четверг в 23:30.

«Спорт является важной частью ежедневной информационной повестки.

Сотрудничество наших телеканалов даст возможность объединить усилия и не только создать качественный околоспортивный контент для телеканала НТВ, но и расширить свою аудиторию телеканалу «Матч ТВ».

Лучшие телевизионные эксперты в области спорта работают на «Матч ТВ». Поэтому логично, что общедоступный спортивный контент для одного из федеральных телеканалов будут создавать профессионалы – представители профильного канала», – сказала генеральный продюсер .