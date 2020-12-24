Глава «Урала» о 12 клубах в РПЛ: «Барса» проиграла 2:8 в ЛЧ. Надо и Ла Лигу реформировать?»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном сокращении до 12 команд.

– Я пока не понимаю, откуда это волна вообще пошла. Кто ее гонит? Кто инициатор-то? Но если это действительно так, то это ужас какой-то. Мы же убьем весь региональный футбол! Я не шучу – убьем! Одна Москва будет играть друг с другом. И что? «Спартак», никогда не приедут в регионы? Ну это как?! Зачем мы изобретаем велосипед? Для чего нужны очередные непонятные реформы?

– Возможно, чтобы лучше играть в еврокубках.

– Хм. А где связь?! Вот, смотрите, изменили формат Кубка. И что мы получили? «Динамо» проиграло Тбилиси. «Ростов» тоже сразу «попал». Дальше-то что? Хотят сами с собой играть? Но вы, журналисты, должны поддержать регионы. Все же против выступят. У нас огромная страна, какие 12 команд... Вы чего? Приведите мне доводы.

– Процитирую Леонида Федуна: «Необходимо увеличить количество топовых матчей со спортивной точки зрения. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату».

– Это от «Спартака», что ли, пошло?!

– Нет информации.

– Стоп. А вы посмотрите на матчи «Урала» против лидеров. Нас что – 10:0 обыграл?! Нет! Мы только крупно уступили – 1:5. А дома, кстати, с Питером вничью сыграли – 1:1. И «Спартак» нас не смог победить (2:2), и у ЦСКА мы очки отобрали (2:2). Почему же нас тогда хотят списать со счетов?! «Краснодар» мы обыграли.

Пропасти какой-то между Москвой и регионами я что-то не вижу. И «Урал», и другие клубы способны дать бой лидерам. «Барселона» тоже в Лиге чемпионов проиграла – 2:8. И теперь надо всю испанскую лигу реформировать? Бред какой-то, ей-богу... Я бы еще понял, если бы гранды всех выносили в одну кассу. Но нет же. А вспомните прошлый сезон?

– Что именно?

– Итоговую турнирную таблицу. «Спартак» набрал всего на четыре очка больше нас. Мы же почти рядом были в таблице! Ну какие еще реформы? – задался вопросом Иванов.