Депутат Милонов о переносе ЧМ из Беларуси: «Это хоккейный гомосексуализм, подлость и негодяйство – вот так воровать турниры»

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на вопросы после того, как ИИХФ лишила Беларусь права проведения ЧМ-2021.
– Стало официально известно, что у Беларуси забрали чемпионат мира. Как считаете, это правильное решение или нет?
– Считаю, что ни одна уважающая страна теперь не должна принять этот турнир. Это будет воровством. У Беларуси украли чемпионат.
Обычных людей, которые поддерживают Лукашенко или не поддерживают, наказали. Получается, что эти меньшинства из Евросоюза и Америки по сути дела используют спорт как рычаг давления.
Свергните, убейте вашего руководителя, совершите революцию, тогда у вас снова будет спорт.
Думаю, мы должны сейчас экстренно собрать совещание Минспорта и предложить провести альтернативный международный турнир в Беларуси в даты чемпионата мира, чтобы наши друзья не остались без зрелища. И надо показать им такой хоккей, от которого у них все будет трещать.
– Что за турнир?
– Что-то наподобие Игр доброй воли – как тот турнир, что проводился как альтернатива Олимпиадам. И туда приедут настоящие мужики.
А кто будет на чемпионате мира, еще не понятно, потому что это разбойничий чемпионат. Вот так воровать турниры – полная подлость, негодяйство и абсолютный хоккейный гомосексуализм.
– И все же – как проводить турнир, когда в стране политический протест, проходят митинги, акции? Ситуация там в любом случае не спокойная.
– В Америке люди в костюмах викингов берут Капитолий. А во Франции движение жилетов! Конечно, в Беларуси есть массовые акции, но они гораздо скромнее, чем во многих других странах, – сказал Милонов.