Депутат Милонов о переносе ЧМ из Беларуси: «Это хоккейный гомосексуализм, подлость и негодяйство – вот так воровать турниры»

Теги ИИХФ Sports.ru Государственная дума Чемпионат мира по хоккею Виталий Милонов ЛГБТ Политика ЧМ-2021 Хоккей

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на вопросы после того, как ИИХФ лишила Беларусь права проведения ЧМ-2021.

– Стало официально известно, что у Беларуси забрали чемпионат мира. Как считаете, это правильное решение или нет?

– Считаю, что ни одна уважающая страна теперь не должна принять этот турнир. Это будет воровством. У Беларуси украли чемпионат.

Обычных людей, которые поддерживают Лукашенко или не поддерживают, наказали. Получается, что эти меньшинства из Евросоюза и Америки по сути дела используют спорт как рычаг давления.

Свергните, убейте вашего руководителя, совершите революцию, тогда у вас снова будет спорт.

Думаю, мы должны сейчас экстренно собрать совещание Минспорта и предложить провести альтернативный международный турнир в Беларуси в даты чемпионата мира, чтобы наши друзья не остались без зрелища. И надо показать им такой хоккей, от которого у них все будет трещать.

– Что за турнир?

– Что-то наподобие Игр доброй воли – как тот турнир, что проводился как альтернатива Олимпиадам. И туда приедут настоящие мужики.

А кто будет на чемпионате мира, еще не понятно, потому что это разбойничий чемпионат. Вот так воровать турниры – полная подлость, негодяйство и абсолютный хоккейный гомосексуализм.

– И все же – как проводить турнир, когда в стране политический протест, проходят митинги, акции? Ситуация там в любом случае не спокойная.

– В Америке люди в костюмах викингов берут Капитолий. А во Франции движение жилетов! Конечно, в Беларуси есть массовые акции, но они гораздо скромнее, чем во многих других странах, – сказал Милонов.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья