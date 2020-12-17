В Госдуме поддержали выбор песни «Катюша» в качестве замены гимна России на Олимпиадах и чемпионатах мира

Председатель комитета думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин поддержал предложение заменить гимн России на ближайших Олимпиадах на песню «Катюша».

Ранее Спортивный арбитражный суд ( ) принял решение, что в течение двух лет на Олимпиадах и чемпионатах мира российские спортсмены будут выступать без гимна и флага.

«Поддерживаю выбор спортсменов, которые предложили использовать вместо гимна песню «Катюша». Это поистине народная песня, песня надежды. Ее знают во всех уголках земного шара, она уже почти сто лет ассоциируется с Россией.

Не так много найдется песен, которые молодое поколение готово петь вместе со старшим, слова которых знают все.

Мелодия «Катюши» уже давно стала неофициальным гимном страны. Неслучайно в годы войны новейшее зенитное оружие, наводившее ужас на врага, бойцы назвали «Катюшей». Неслучайно, встречая русских во всем мире, хозяева приветствуют их легендарной «Катюшей». Для нас это песня победы, верности своему долгу.

Это часть нашей национальной культуры, песня, объединяющая поколения и континенты. Уверен, что на Олимпийских играх «Катюша» не раз прозвучит в честь наших славных спортсменов», – сказал Пайкин.

Похоже, «Катюша» заменит наш гимн в спорте. Песню написали еще до войны, а теперь ее поет весь мир