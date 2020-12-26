Алаба перейдет в «Реал» летом. Контракт на 4 года согласован, зарплата – около 11 млн евро (Marca)

Защитник «Баварии» Давид Алаба по завершении сезона перейдет в «Реал».
По информации Marca, мадридский клуб договорился с 28-летним футболистом о контракте.
30 июня австриец станет свободным агентом, поэтому достанется «Реалу» бесплатно.
Алаба заключит с «Мадридом» 4-летний контракт и будет зарабатывать около 11 миллионов евро в год.
«Реал» начал обсуждать с игроком детали сделки сразу после 1 января, также он прошел медосмотр в присутствии сотрудника медицинского штаба «сливочных».
Алаба присоединился к академии «Баварии» в 2008 году. За первую команду он дебютировал в 2010-м.
В составе мюнхенского клуба он девять раз выиграл чемпионат Германии, шесть раз – Кубок страны и пять раз – Суперкубок.
Также защитник является 2-кратным победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а в 2013 году он помог команде выиграть клубный чемпионат мира.