Алаба перейдет в «Реал» летом. Контракт на 4 года согласован, зарплата – около 11 млн евро (Marca)

Защитник «Баварии» по завершении сезона перейдет в «Реал».

По информации Marca, мадридский клуб договорился с 28-летним футболистом о контракте.

30 июня австриец станет свободным агентом, поэтому достанется «Реалу» бесплатно.

Алаба заключит с «Мадридом» 4-летний контракт и будет зарабатывать около 11 миллионов евро в год.

«Реал» начал обсуждать с игроком детали сделки сразу после 1 января, также он прошел медосмотр в присутствии сотрудника медицинского штаба «сливочных».

Алаба присоединился к академии «Баварии» в 2008 году. За первую команду он дебютировал в 2010-м.

В составе мюнхенского клуба он девять раз выиграл чемпионат Германии, шесть раз – Кубок страны и пять раз – Суперкубок.

Также защитник является 2-кратным победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а в 2013 году он помог команде выиграть клубный чемпионат мира.