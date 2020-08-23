«Зениту» интересен лучший бомбардир румынской лиги Ман. «Аталанта», «Рома», «Севилья» за ним следят (Gazeta Sporturilor)

Полузащитник может продолжить карьеру в России.

Как информирует Gazeta Sporturilor, игрок сборной Румынии интересует , , «Рому», «Аталанту», «Севилью», «Парму», и . Эти клубы уже год следят за его выступлениями.

Ранее сообщалось, что предложил за 22-летнего игрока 10 миллионов евро. Руководство румынского клуба отказалось продавать футболиста за эту сумму и просило за него 15 миллионов до 10 января.

Ман в нынешнем сезоне чемпионата Румынии забил 13 мячей за 15 игр и лидирует в списке бомбардиров турнира. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.