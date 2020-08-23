«Зениту» интересен лучший бомбардир румынской лиги Ман. «Аталанта», «Рома», «Севилья» за ним следят (Gazeta Sporturilor)

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Полузащитник «Стяуа» Деннис Ман может продолжить карьеру в России.

Как информирует Gazeta Sporturilor, игрок сборной Румынии интересует «Фенербахче», «Зенит», «Рому», «Аталанту», «Севилью», «Парму», «Фейеноорд» и «Шеффилд Юнайтед». Эти клубы уже год следят за его выступлениями.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» предложил за 22-летнего игрока 10 миллионов евро. Руководство румынского клуба отказалось продавать футболиста за эту сумму и просило за него 15 миллионов до 10 января.

Ман в нынешнем сезоне чемпионата Румынии забил 13 мячей за 15 игр и лидирует в списке бомбардиров турнира. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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