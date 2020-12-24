«Давайте сократим РПЛ до 2 клубов. Пусть «Зенит» со «Спартаком» выдают суперсерию каждый год». Глава «Уфы» о реформе

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов оценил перспективы возможного сокращения количества команд в до 12 клубов.

«Я предлагаю дальше пойти: давайте сократим чемпионат до двух команд. Пусть со выдают суперсерию из 20 матчей каждый год. Болельщики Москвы и Питера будут очень довольны.

А если серьезно, то футбол в стране рождается не только в Москве и Питере. Посмотрите, сколько замечательных игроков вышло из российской глубинки.

Нашу лигу не сокращать надо, а увеличивать. Если увеличим до 18 команд, тогда игра будет более зрелищной. Люди не будут бояться туда свалиться, будут играть, думая о болельщиках. Считаю, что формат 12 клубов будет убийственным для нашего футбола. Мы просто убьем футбол в регионах. Наверное, коммерчески кому-то будет выгодно. Но одной коммерцией жить тоже нельзя», – сказал Мурзагулов.