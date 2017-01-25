Чемпионат мира. 3-й тур. Россия сыграет с Кореей, Словения встретится с Беларусью и другие матчи

Сегодня пройдут матчи третьего тура мужского чемпионата мира по гандболу. Россия сыграет с Кореей, Словения встретится с Беларусью.
Россияне на турнире выступают под флагом Федерации гандбола России (ФГР).
Чемпионат мира по гандболу
Мужчины
Египет
Групповой этап
3-й тур
Группа H
Александрия
Корея – Россия – 17.30
Словения – Беларусь – 20.00
Положение в группе: Беларусь – 3 очка (2 игры), Россия – 3 (2), Словения – 2 (2), Корея – 0 (2).
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Группа E
Гиза
Франция – Швейцария – 20.00
Норвегия – Австрия – 22.30
Положение в группе: Франция – 4 (2), Норвегия – 2 (2), Швейцария – 2 (2), Австрия – 0 (2).
Группа F
Новый Каир
Португалия – Алжир – 20.00
Исландия – Марокко – 22.30
Положение в группе: Португалия – 4 (2), Исландия – 2 (2), Алжир – 2 (2), Марокко – 0 (2).
Группа G
Каир
Северная Македония – Чили – 17.30
Швеция – Египет – 20.00
Положение в группе: Швеция – 4 (2), Египет – 4 (2), Чили – 0 (2), Северная Македония – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В основной раунд выходят по три команды из группы.