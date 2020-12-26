«Милан» опережает «Интер» на 3 очка после 18 туров Серии А и лидирует в таблице

В рамках 18-го тура Серии А «Милан» обыграл на выезде с «Кальяри» (2:0).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дубль сделал форвард Златан Ибрагимович – 39-летний швед забил сперва с пенальти, а затем с игры.
«Россонери», набрав 43 очка, продолжают лидировать в таблице чемпионата Италии, опережая «Интер» на 3 очка. Третьим идет «Наполи», у которого 34 очка и матч в запасе.
- Дата проведения
- 18 января, 22.45, «Сарденья»
- Голы:
- 0:1 – 7, пенальти Ибрагимович, 0:2 – 52 Ибрагимович.
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Кальяри –
Краньо, Дзаппа (Паволетти, 79), Годин, Чеппителли, Ликояннис, Марин, Перейро (Соттиль, 57), Жоао Педро, Данкан (Олива, 69), Наингголан, Симеоне (Черри, 80).
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Милан –
Доннарумма, Романьоли, Диогу Далот, Калабрия, Кьер (Калулу, 46), Тонали (Мейте, 72), Кастильехо, Хеуге (Салемакерс, 66), Кессиэ, Браим Диас (Конти, 83), Ибрагимович.
- Предупреждения:
- Романьоли (39), Салемакерс (68), Годин (83), Чеппителли (88).
- Удаление:
- Салемакерс (74).