«Милан» опережает «Интер» на 3 очка после 18 туров Серии А и лидирует в таблице

Теги Милан Кальяри Златан Ибрагимович серия А Италия Sports.ru Футбол

В рамках 18-го тура Серии А «Милан» обыграл на выезде с «Кальяри» (2:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дубль сделал форвард Златан Ибрагимович – 39-летний швед забил сперва с пенальти, а затем с игры.

«Россонери», набрав 43 очка, продолжают лидировать в таблице чемпионата Италии, опережая «Интер» на 3 очка. Третьим идет «Наполи», у которого 34 очка и матч в запасе.

Кальяри – Милан 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
18 января, 22.45, «Сарденья»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 7, пенальти Ибрагимович, 0:2 – 52 Ибрагимович.
КальяриКраньо, Дзаппа (Паволетти, 79), Годин, Чеппителли, Ликояннис, Марин, Перейро (Соттиль, 57), Жоао Педро, Данкан (Олива, 69), Наингголан, Симеоне (Черри, 80).
МиланДоннарумма, Романьоли, Диогу Далот, Калабрия, Кьер (Калулу, 46), Тонали (Мейте, 72), Кастильехо, Хеуге (Салемакерс, 66), Кессиэ, Браим Диас (Конти, 83), Ибрагимович.
Предупреждения:
Романьоли (39), Салемакерс (68), Годин (83), Чеппителли (88).
Удаление:
Салемакерс (74).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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