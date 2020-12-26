«Милан» опережает «Интер» на 3 очка после 18 туров Серии А и лидирует в таблице

В рамках 18-го тура Серии А обыграл на выезде с (2:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дубль сделал форвард – 39-летний швед забил сперва с пенальти, а затем с игры.

«Россонери», набрав 43 очка, продолжают лидировать в таблице чемпионата Италии, опережая «Интер» на 3 очка. Третьим идет «Наполи», у которого 34 очка и матч в запасе.

Таблица Серии А

Статистика Серии А