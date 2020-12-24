Леонид Федун: «РПЛ требуется реформа, еврокубки показали. Нужно увеличить число топ-матчей»

Владелец высказался о необходимости изменения формата .

Ранее появилась информация, что рассматривается идея сокращения высшего дивизиона до 12 команд.

«Как показала последняя еврокубковая кампания российских клубов, РПЛ требуется реформа. Необходимо увеличить количество топовых матчей со спортивной точки зрения. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату.

С выбором формата нужно быть аккуратными. Необходимо обсуждение нескольких вариантов», – заявил Федун.