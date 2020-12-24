Директор «Тамбова»: «В АПЛ, Испании больше 20 клубов – и не сокращают. Россия огромна, почему не сделать 18-20 команд?»

Теги премьер-лига Россия Тамбов Павел Худяков Футбол

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал информацию о возможном сокращении числа клубов в РПЛ.

«Я против сокращения лиги. Формат можно поменять, играть 3-4 круга, но командам, которые внизу, будет намного сложнее пробиться наверх.

У нас огромная страна, почему бы не сделать 18-20 команд и играть больше матчей?

Если для интенсивности и конкурентных матчей, то тоже непонятно. В АПЛ, Италии, Испании больше 20 команд – и чего? Там есть сильные, средние и слабые команды, не сокращают ведь количество клубов», – сказал Худяков.

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