Директор «Тамбова»: «В АПЛ, Испании больше 20 клубов – и не сокращают. Россия огромна, почему не сделать 18-20 команд?»

Спортивный директор прокомментировал информацию о возможном сокращении числа клубов в .

«Я против сокращения лиги. Формат можно поменять, играть 3-4 круга, но командам, которые внизу, будет намного сложнее пробиться наверх.

У нас огромная страна, почему бы не сделать 18-20 команд и играть больше матчей?

Если для интенсивности и конкурентных матчей, то тоже непонятно. В АПЛ, Италии, Испании больше 20 команд – и чего? Там есть сильные, средние и слабые команды, не сокращают ведь количество клубов», – сказал Худяков.

Прядкин о формате РПЛ: «12+12» – возможный, но далеко не единственный вариант. Нужен анализ»