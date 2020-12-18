РПЛ предлагают сократить до 12 клубов. Есть два варианта: деление команд на группы или плей-офф

Формат РПЛ может быть изменен, утверждает «РБ-Спорт».

Рассматривается вариант, при котором в элитном российском дивизионе будут участвовать 12 команд.

Существует два варианта такой реформы. Первый выглядит так: сначала команды проводят регулярный чемпионат в 2 круга, то есть играют 22 матча. Во второй части сезона они делятся на 2 группы по 6 команд и тоже играют в 2 круга (еще 10 игровых дней).

В первой группе будут определяться команды, которые попадут в еврокубки, а вторая – для тех, кто будет бороться за место в РПЛ. Этот вариант охарактеризован составителями проекта документа как «позволяющий гарантированно максимизировать количество высококонкурентных матчей в рамках предельно допустимого количества игровых дней».

Второй вариант реформы таков: сначала команды проводят регулярный чемпионат в 2 круга (22 тура). По итогам первой части сезона определяется, в каком соревновании клубы продолжат участие. После первой части участники делятся на 2 турнира плей-офф. В первом принимают участие 8 команд, занявших на первом этапе места с 1 по 8. Они в плей-офф определяют чемпиона и участников еврокубков.

Нижние 4 команды (то есть занявшие на первом этапе регулярного чемпионата места с 9 по 12) объединяются с 4 лучшими командами из нижнего дивизиона для борьбы за право участия в следующем сезоне РПЛ.

Составители проекта считают, что сокращение числа игровых дней до 27 позволит играть только в хороших погодных условиях и только в выходные. Матчи плей-офф будут представлять собой особую коммерческую ценность.