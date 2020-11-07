Назаров о переносе ЧМ из Беларуси: «Идет мощный наезд на Россию и ее партнеров. Враг не пройдет, победа будет за нами!»

Бывший тренер клубов КХЛ высказал мнение касательно решения лишить Беларусь права на проведение .

«Только что прочитал новость про отмену чемпионата мира в Минске. Считаю, что идет атака и мощный наезд на Россию и ее стратегических партнеров.

Думаю, некоторые господа не могут нам простить быстрого урегулирования конфликтов в некоторых проблемных регионах, а также других недавних решений.

Жизнь продолжается, поэтому я не считаю, что Беларусь станет хуже, если там не проведут чемпионат мира. Но мы все видим, что враг начинает нас окружать и, как ни странно, сначала начали бить по спортсменам. А ведь существует золотое правило: спорт вне политики.

Кстати, еще с древних времен во время проведения Олимпиад останавливались все военные действия. Уверен, что и на чемпионаты мира нужно распространить подобную практику.

Думаю, что после таких решений со стороны недоброжелателей все мы сплотимся и станем еще сильнее. Враг не пройдет, победа все равно будет за нами!» – заявил Назаров.

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