Решение по сроку дисквалификации Месси примут во вторник

Стало известно, когда будет принято решение по дисквалификации форварда «Барселоны» после удаления в матче за против «Атлетика» (2:3).

RAC1 сообщает, что Комитет по проведению соревнований вынесет решение во вторник, 19 января.

Если Комитет по проведению соревнований признает поведение аргентинца, который ударил нападающего «Атлетика» Асьера Вильялибре по затылку, агрессивным, то минимальный срок наказания для игрока «Барсы» составит 4 матча, а максимальный – 12 игр (в соответствии с пунктом 98 правил).

Наказания, наложенные на игроков по итогам матча за Суперкубок, распространяются на все национальные турниры Испании.

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