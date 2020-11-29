Дно ЦСКА и наших клубов в еврокубках, все участники плей-офф ЛЕ, санкции США против Кадырова и «Ахмата», соперники молодежки на Евро и другие новости

1. ЦСКА печально завершил провальную европейскую кампанию – поражение в Загребе, ни одной победы в группе (причем это антирекорд для РПЛ), последнее место 3-й год подряд, серия без побед во всех турнирах уже 6 матчей.

Наши клубы одержали всего одну победу в 24 матчах групповой стадии еврокубков – страйк испортил «Краснодар». Считаете, что виноват лимит? Все равно менять его не собираются, а в РФС даже находят плюсы нынешней формулы. Да, кстати, несмотря на провал, в ЛЧ наши команды заработали прилично.

2. Определись все участники плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка пройдет 14 декабря.

3. Минфин США ввел санкции против «Ахмата» и Рамзана Кадырова за нарушение прав человека. Главу Чечни это только рассмешило, Магомед Даудов считает, что в Америке грозненский клуб боятся. МИД РФ назвал санкции «незаконными и глупыми».

4. Россия сыграет с Францией, Исландией и Данией на молодежном Евро. Может, хотя бы пацаны порадуют.

5. Главная сборная России заняла 39-е место в рейтинге ФИФА за 2020-й, Бельгия – лидер 3-й год подряд.

6. Умер выдающийся итальянский футболист, чемпион мира-1982 Паоло Росси. Его хет-трик в ворота Бразилии навсегда вошел в историю. Все матчи ЛЕ накануне начинались с минуты молчания.

7. В НХЛ набросали состав дивизионов на новый сезон: «Тампа», вероятно, будет вместе с «Каролиной» и «Миннесотой». Игрокам уже рассказали, как это все будет работать.

8. Евгения Медведева возобновила тренировки на льду.

9. «Спартак» уволил массажиста Кокорина из-за постоянных мышечных травм. Впрочем, сам он говорит, что продолжит работать с игроком.

10. Отменены чемпионат Европы-2021 и Финал Гран-при по фигурному катанию.

11. ЛГБТ-флаги будут разрешены на матчах ЧМ-2022 в Катаре.

12. Гризманн разорвал контракт с Huawei после обвинений компании в использовании подневольного труда уйгуров.

13. «Манчестер Юнайтед» не уволит Сульшера, несмотря на вылет из Лиги чемпионов.

Цитаты дня

Дюков о клубах РПЛ в еврокубках: «Наш футбол устарел. В Европе другая интенсивность»

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