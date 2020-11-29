Даудов о санкциях США: «Ахмат» – единственный в мире футбольный клуб, которого так боится Америка»

Президент «Ахмата» прокомментировал санкции со стороны США.

Министерство финансов США ранее добавило в санкционный список футбольный клуб «Ахмат», компанию «Абсолютный Чемпионат Ахмат», бойцовский клуб «Ахмат», фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Чеченские минеральные воды» и ООО «Мегастройинвест».

«Футбольный клуб «Ахмат» выступает под эгидой Российского футбольного союза. Некие американские санкции никак не повлияют на жизнедеятельность клуба и его участие в соревнованиях.

Наш клуб никогда не планировал и не планирует проводить в США учебно-тренировочные сборы, выставочные матчи и т.д. Также мы никогда не прибегали к услугам футболистов из США и не планируем приглашать их в свою команду. Что касается финансовой составляющей, то мы не пользуемся услугами американских банков.

Если тем самым они хотели испортить настроение нашей команде сегодня, когда отмечается всемирный день футбола, то у них это не получилось. Наоборот, США в очередной раз продемонстрировали свою слабость. Теперь понятно, что футбольный клуб «Ахмат» – единственный в мире футбольный клуб, которого так боится Америка.

При поддержке нашего главного болельщика, главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова наша команда на протяжении многих лет стабильно выступает в российском элитном дивизионе. Играли, играем и будем играть впредь, как обычно. Ахмат – сила! Аллаху Акбар!» – заявил Даудов.

Минфин США ввел санкции против «Ахмата» и Рамзана Кадырова за нарушение прав человека