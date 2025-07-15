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«Добро пожаловать, мистер Жорже Жезуш!» Роналду о назначении тренера в «Аль-Наср»

Криштиану Роналду отреагировал на назначение Жорже Жезуша на пост тренера «Аль-Насра».

«Добро пожаловать, мистер Жорже Жезуш!» – написал форвард «Аль-Насра».

Последним клубом Жезуша был «Аль-Хилаль», который он покинул в мае этого года. По итогам сезона клуб под руководством португальца финишировал вторым в чемпионате Саудовской Аравии, «Аль-Наср» занял 3–е место.

Изображение: stories/cristiano

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
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