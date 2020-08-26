Минфин США ввел санкции против «Ахмата» и Рамзана Кадырова за нарушение прав человека

Министерство финансов США расширило санкционный список против России.

Ведомство добавило в него футбольный клуб «Ахмат», компанию «Абсолютный Чемпионат Ахмат», бойцовский клуб «Ахмат», фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Чеченские минеральные воды» и ООО «Мегастройинвест».

Отмечается, что причиной послужило нарушение прав человека. Сам Рамзан Кадыров в соответствии с сегодняшним заявлением также включен в список санкций в рамках глобального акта Магнитского.

«Закон Магнитского» был принят в США в 2012 году. Эта мера стала реакцией на смерть российского аудитора консалтинговой компании Firestone Duncan Сергея Магнитского, который опубликовал расследование о схемах хищений средств из российского бюджета.

Позже под санкции по этому закону стали попадать люди, которые, по мнению США, несут ответственность за нарушение прав человека и принципа верховенства права. Попавшим в санкционный список лицам запрещается въезд в США, их активы на территории страны замораживаются.