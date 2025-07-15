Радимов о Мантуане: «Пример того, что ты сам делаешь себя. Показывает футбол высочайшего класса и сейчас просто незаменим в «Зените»
Владислав Радимов отметил прогресс Густаво Мантуана в «Зените».
Защитник забил гол в воскресном товарищеском матче с «Войводиной» (7:1).
«Это пример того, что ты сам делаешь себя. Мантуан по большому счету был куплен на сдачу, то есть вдобавок к кому‑то.
Он был сначала в аренде. Потом сделал себе имя, в итоге с ним продлили контракт на три или четыре года, и сейчас он просто незаменим в этой команде. Показывает футбол высочайшего класса, чтобы играть в старте», — сказал бывший футболист «Зенита».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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