У клубов РПЛ всего 1 победа в 24 матчах групповой стадии еврокубков в этом сезоне

ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в матче 6-го тура группового раунда Лиги Европы (1:3).

Армейцы в нынешнем розыгрыше турнира ни одержали ни одной победы: три ничьих при трех поражениях.

Таким образом, российские клубы на групповом этапе еврокубков в этом сезоне в 24 матчах одержали всего одну победу: 2 декабря обыграл дома (1:0) в матче групповой стадии Лиги чемпионов. Также «быки» два раза сыграли вничью и трижды проиграли.

«Зенит» в своей группе потерпел пять поражений при одной ничьей, у три ничьи и три поражения.

, и «Локомотив» заняли последние места в группах. «Краснодар» финишировал третьим в группе ЛЧ и выступит в 1/16 финала .

Лимит и календарь повлияли на провал в ЛЧ и ЛЕ: игроки РПЛ в лидерах по минутам в Европе, у конкурентов намного больше легионеров