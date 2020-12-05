Николай Валуев: «Среди депутатов есть великие спортсмены. Назвать их стадом у меня не повернется язык, как у вас»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о работе в качестве политика.

«Заседать, может быть, и скучно, но работать мне не бывает скучно. Я познакомился и подружился со многими депутатами и знаю их лично, среди них есть, в том числе, великие спортсмены, и у меня не повернется язык, как у вас, назвать их стадом.

Это выдающиеся люди. Я не могу сказать, что все буквально, но это уж как минимум не стадо.

И еще, в реальности, говоря начистоту, если бы Государственной Думе дано было столько полномочий, сколько тычков от различных СМИ и итоговой уверенности населения, что во всем виновата Государственная Дума, поверьте, было бы лучше.

А так получается, что мы все в определенной степени стеснены. Но я, конечно же, не собираюсь кричать об этом на каждом углу.

Потихоньку двигается история, хотя бы по изменениям в конституции, она двинулась в сторону увеличения полномочий ГД при формировании правительства Российской Федерации. Вот собственно так, но про «стадо» вы неправы.

Я вам так скажу: чтобы судить о ком-то или о чем-то, надо пройти это. В моем случае я поменял свое мнение очень сильно об актерской профессии, но случилось это ровно после того, как я снялся в главной роли.

Съемки растянулись тогда не на один месяц. И я понял, что это труд, тяжелый труд. Хотя кто-то на кухне скажет: а чего бы мне не сыграть соседа из квартиры напротив, быть говорящей головой, как некоторые говорят о политиках?

Просто нужно все это пройти, чтобы иметь право судить об этом. А насчет чисто физической активности, вы абсолютно правы, мне этого, конечно, не хватает. Я на работе устаю и чисто по-человечески ленюсь порой заниматься спортом», – заявил Валуев.

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