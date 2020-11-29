«Спартак» уволил массажиста Кокорина из-за постоянных мышечных травм игрока

Сергей Колесников, массажист форварда , был уволен из московского клуба, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, такое решение было принято в связи с постоянными мышечными травмами нападающего.

Отмечается, что клуб рекомендовал игроку впоследствии не пользоваться услугами специалиста. Подчеркивается, что Кокорин спокойно отреагировал на информацию об увольнении Колесникова.

В новой травме Кокорина винят личного массажиста. Но все работавшие с ним убеждают: это суперпрофи, который не мог навредить