«Спартак» уволил массажиста Кокорина из-за постоянных мышечных травм игрока

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы отставки Александр Кокорин Сергей Колесников Здоровье Футбол

Сергей Колесников, массажист форварда «Спартака» Александра Кокорина, был уволен из московского клуба, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, такое решение было принято в связи с постоянными мышечными травмами нападающего.

Отмечается, что клуб рекомендовал игроку впоследствии не пользоваться услугами специалиста. Подчеркивается, что Кокорин спокойно отреагировал на информацию об увольнении Колесникова.

В новой травме Кокорина винят личного массажиста. Но все работавшие с ним убеждают: это суперпрофи, который не мог навредить

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