Гендиректор «Спартака»: «С уважением отношусь к Карпину, но в совмещении постов вижу возможность конфликта интересов»

Гендиректор «Спартака» не поддерживает совмещение постов Валерием Карпиным.

Тренер возглавляет сборную России и «Динамо».

— Вы присоединились к коалиции, в которую вошли «Локо» и «Зенит». Чем не мил Карпин, считаете ли, что такое совмещение — это админресурс «Динамо»?

— Мне кажется, вы преувеличиваете. На мой взгляд, нет никакой коалиции. С огромным уважением отношусь к Валерию Георгиевичу. Кроме добрых слов, ничего в его адрес сказать не могу.

Могу вам сказать, что я сказал на общем собрании: вне зависимости от того, какова фамилия главного тренера сборной и в какой команде он работает, я лично против совмещения постов, поскольку вижу здесь возможность конфликта интересов, – сказал Олег Малышев .