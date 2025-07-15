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Гендиректор «Спартака»: «С уважением отношусь к Карпину, но в совмещении постов вижу возможность конфликта интересов»

Гендиректор «Спартака» не поддерживает совмещение постов Валерием Карпиным.

Тренер возглавляет сборную России и «Динамо».

— Вы присоединились к коалиции, в которую вошли «Локо» и «Зенит». Чем не мил Карпин, считаете ли, что такое совмещение — это админресурс «Динамо»?

— Мне кажется, вы преувеличиваете. На мой взгляд, нет никакой коалиции. С огромным уважением отношусь к Валерию Георгиевичу. Кроме добрых слов, ничего в его адрес сказать не могу. 

Могу вам сказать, что я сказал на общем собрании: вне зависимости от того, какова фамилия главного тренера сборной и в какой команде он работает, я лично против совмещения постов, поскольку вижу здесь возможность конфликта интересов, – сказал Олег Малышев.

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Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoВалерий Карпин
logoОлег Малышев
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoСборная России по футболу
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