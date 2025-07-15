«Ювентус» близок к выкупу Консейсау у «Порту» за 25 млн евро и бонусы
«Ювентус» близок к выкупу Франсишку Консейсау.
Туринский клуб продолжает работу над полноценным трансфером вингера «Порту».
По информации Джанлуки Ди Марцио, стороны близки к договоренности о сделке на сумму порядка 25 млн евро. Также планируется включить бонусные выплаты.
В 40 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету Консейсау 7 голов и 6 ассистов за «Ювентус». Статистику 22-летнего игрока можно найти здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости