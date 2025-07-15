«Ювентус» близок к выкупу Консейсау у «Порту» за 25 млн евро и бонусы

«Ювентус» близок к выкупу Франсишку Консейсау.

Туринский клуб продолжает работу над полноценным трансфером вингера «Порту».

По информации Джанлуки Ди Марцио, стороны близки к договоренности о сделке на сумму порядка 25 млн евро. Также планируется включить бонусные выплаты.

В 40 матчах минувшего сезона во всех турнирах на счету Консейсау 7 голов и 6 ассистов за «Ювентус ». Статистику 22-летнего игрока можно найти здесь .