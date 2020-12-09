«Тампа», вероятно, будет в одном дивизионе с «Каролиной» и «Миннесотой» в сезоне-2020/21 (Пьер ЛеБрюн)

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн сообщил, что совет директоров обсудил вероятный состав дивизионов на сезон-2020/21.

«Все еще может быть изменено, но перераспределение четырех дивизионов в сезоне-2020/21, согласно источникам, в настоящее время выглядит следующим образом:

, «Баффало», «Нью-Джерси», , «Айлендерс», «Филадельфия», ,

«Каролина», , , , «Флорида», «Миннесота», «Нэшвилл»,

«Анахайм», «Аризона», «Колорадо», «Даллас», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе», , «Вегас»

Канадский дивизион («Ванкувер», «Виннипег», «Калгари», «Монреаль», «Оттава», «Торонто», «Эдмонтон» – прим. Sports.ru).

Предлагаемая реорганизация обсуждалась сегодня на телеконференции совета директоров. Кроме того, лига сообщила, что если обсуждение плана следующего сезона с профсоюзом пройдет успешно, голосование совета директоров может пройти до конца следующей недели.

Лига поделилась этим планом реорганизации с руководством на сегодняшней телеконференции с оговоркой, что он все еще может быть изменен. Это важно отметить», – написал ЛеБрюн.