«Тампа», вероятно, будет в одном дивизионе с «Каролиной» и «Миннесотой» в сезоне-2020/21 (Пьер ЛеБрюн)

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Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн сообщил, что совет директоров НХЛ обсудил вероятный состав дивизионов на сезон-2020/21.

«Все еще может быть изменено, но перераспределение четырех дивизионов в сезоне-2020/21, согласно источникам, в настоящее время выглядит следующим образом:

Предлагаемая реорганизация обсуждалась сегодня на телеконференции совета директоров. Кроме того, лига сообщила, что если обсуждение плана следующего сезона с профсоюзом пройдет успешно, голосование совета директоров может пройти до конца следующей недели.

Лига поделилась этим планом реорганизации с руководством на сегодняшней телеконференции с оговоркой, что он все еще может быть изменен. Это важно отметить», – написал ЛеБрюн.

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