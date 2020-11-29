«Зенит» заработал 35 млн евро в ЛЧ, «Краснодар» – 27,5, «Локо» – 26,8

Стали известны заработки российских клубов по итогам Лиги чемпионов-2020/21.

Больше всех из российских клубов в нынешнем розыгрыше ЛЧ заработал «Зенит».

Заработок клубов складывается из нескольких компонентов – спортивные результаты, рейтинг за последнее десятилетие и телеправа.

За спортивные результаты «Зенит» заработал 16,15 млн евро, «Локомотив» – 17,95 млн, «Краснодар» – 19,75 (15,25 млн – гарантированная выплата за участие в групповом этапе ЛЧ, 0,9 млн – за каждую ничью, 2,7 млн – за каждую победу – прим. Sports.ru).

Согласно рейтингу за последние десять лет «Зенит» получил 18,836 млн (16-е место в рейтинге УЕФА – прим. Sports,ru), «Локо» – 8,864 млн (25-е место), «Краснодар» – 7,756 млн (26-е место).

Выплаты за телеправа в лучшем случае составят не больше 1 млн евро на каждый клуб, однако точная сумма неизвестна.

В итоге на данный момент известно, что за участие в групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» заработал минимум 34,986 млн евро, – 27,506 млн, – 26,814 млн.

Напомним, «Краснодар» занял 3-е место в своей группе и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. и «Локомотив» заняли последние места в своих группах и завершили евросезон.

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