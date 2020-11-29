«МЮ» не уволит Сульшера после вылета из ЛЧ

Главный тренер не покинет клуб после вылета из .

По информации The Guardian, руководство по-прежнему верит в специалиста и считает, что «МЮ» продолжает свое развитие.

В клубе уверены, что «Ман Юнайтед» сможет побороться за победу как в Премьер-лиге, так и в других турнирах.

К тому же у руководства нет желания снова увольнять тренера и делать новую перестройку команды.

Клуб считает, что Сульшер дал команде необходимый характер и добился хорошего сочетания молодых и авторитетных игроков.

«МЮ» занял третье место в группе Лиги чемпионов и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. В АПЛ команда Сульшера занимает шестое место в таблице.

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